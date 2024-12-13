Украина, 16 февраля, 2009, 17:32 — ИА Регнум. "Мэр Киева Леонид Черновецкий дал поручение подчиненным ему подразделениям готовить очередной митинг в его поддержку". Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 февраля, пресс-служба блока Кличко со ссылкой на копию соответствующего поручения градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве.

Блок Кличко приводит копию поручения мэра относительно обеспечения участия подчиненных ему подразделений исполнительного органа в митинге 17.02.2009 года и обращается к Генеральному прокурору Украины с депутатским запросом относительно срочного употребления мер прокурорского реагирования на факты превышения служебных полномочий руководством КГГА. "Первый "сольник" перед киевлянами 13 февраля потерпел полное фиаско и не дает покоя мэру и его команде, которая чувствует, как покачнулись их кресла. Вместо того, чтобы сделать выводы и немедленно приступить к выполнению своих прямых обязанностей, они пытаются беспомощно вынудить киевлян их любить или хотя бы создать видимость счастья. Правда при этом используется админресурс и в очередной раз нарушаются законы", - отметили в блоке Кличко.