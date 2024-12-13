Лос-Анджелес, США, 13 декабря, 2024, 14:47 — ИА Регнум. На складе в Калифорнии нашли записи неизданных песен певца Майкла Джексона, сделанные в период с 1989 по 1991 годы. Об этом сообщило The Hollywood Reporter.

Global Look Press/IMAGO/Henrik Hildebrandt

По данным издания, сотрудник дорожного патруля Грегг Масгроув, купивший склад, ранее принадлежавший продюсеру Джексона Брайану Лорену, обнаружил там аудиокассеты с 15 композициями артиста, 12 из которых были полностью записаны.

«Я посетил все фан-сайты. Ходят слухи, что некоторые из них (песен. — Прим. ред.) существуют, некоторые из них немного просочились в сеть», — рассказал Масгроув изданию.

На некоторых кассетах он услышал не только треки, но и разговоры легенды поп-музыки с, предположительно, Лореном.

«Слышать, как Майкл Джексон на самом деле разговаривает и как бы шутит было очень, очень круто», — обрадовался Масгроув.

Сообщается, что среди неизданных треков есть один под названием «Don’t Believe It», который, вероятно, отсылает к слухам, которые циркулировали о музыканте в СМИ.

Масгроув планирует продать сенсационную находку. Он уже обратился с этим предложением в несколько аукционных домов.

Как передавало ИА Регнум 4 ноября, продюсер и композитор Куинси Джонс, выпустивший самый продаваемый альбом Майкла Джексона Thriller, скончался на 92-м году жизни.

Майкл Джозеф Джексон (1958-2009) — американский певец, автор песен, продюсер, танцор, актёр и филантроп. Один из самых успешных поп-исполнителей, обладатель 15 премий «Грэмми». Его альбом Thriller остаётся самым продаваемым в истории поп-музыки до сих пор. В 2009 году артист умер из-за инъекции пропофола, и его смерть спровоцировала волну скандалов и слухов. Многие поклонники певца уверены, что он инсценировал свой уход из жизни.