Екатеринбург, 13 декабря, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели кота по кличке Твикс, возбуждённое против проводницы поезда, из которого выгнали животное, прекращено, так как следователи не увидели в действиях женщины состава преступления. Об этом 13 декабря сообщил её адвокат Владислав Идамжапов.

Соцсети Кот Твикс

«Было объективно установлено в ходе следствия, высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона», — заявил он «РИА Новости».

Юрист таким образом подчеркнул, что его подзащитную обвиняли в том, чего она не делала.

Как передавало ИА Регнум, инцидент с котом Твиксом произошёл 11 января в поезде, который следовал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Хозяин не заметил, как его питомец сбежал из переноски. Животное выгнали из вагона, когда состав стоял в Кирове. Позднее кота нашли мёртвым.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ, предусматривающей наказание за жестокое обращение с животными.

Федеральная пассажирская компания, которой принадлежит поезд, из которого выгнали Твикса, провело служебное расследование. Было установлено, что проводница несколько раз опросила пассажиров, чей кот. После того как никто не отозвался, она предположила, что он случайно забежал в вагон, и выпустила животное.