Москва, 13 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов попал под колёса двигавшегося задним ходом грузового автомобиля и умер от полученных травм в больнице. Об этом 13 декабря сообщили в правоохранительных органах.

Минобрнауки России Олег Чурилов

«Водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса «ВТБ-Арена» и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге», — привёл слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Пострадавшего доставили в медучреждение со множественными переломами, ушибами и ранами, где он скончался от полученных травм, несмотря на все усилия врачей.

Трагический инцидент произошёл 12 декабря в районе дома 36 на Ленинградском проспекте. В отношении водителя грузового автомобиля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Минобрнауки РФ выразило глубокие соболезнования родным и близким Чурилова в связи с его гибелью. В ведомстве отметили весомый вклад главы департамента Минобрнауки в обеспечение научно-технологического суверенитета России и укрепление инновационного потенциала страны.

Чурилов занял должность главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки в апреле 2022 года. До этого он работал главой Совместного центра трансфера технологий РАН и «Роснано».