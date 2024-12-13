Москва, 13 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж граждан России периода работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. Соответствующий документ 13 декабря опубликован на официальном портале правовых актов.

Максим Богодвид/РИА Новости

Согласно закону, в Донецкой и Луганской Народных Республиках в трудовой стаж россиян при определении права на страховую пенсию будут включать период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Лицам, получавшим пенсионные выплаты в соответствии с законодательством территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, при исчислении размера страховой пенсии могут учесть среднемесячный заработок за 2000–2001 годы либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года.

В сопроводительных документах указано, что суммарные расходы на выплату пенсий гражданам РФ, уровень пенсионного обеспечения которых увеличится, составит свыше 7,2 млн рублей в 2024 году, свыше 7,6 млн рублей в 2025 году и более 8,1 млн рублей в 2026 году.

Как сообщало ИА Регнум, работающие и неработающие пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре 2024 года. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, так как январские праздники 2025 года будут продолжительными, что может принести неудобство самим пенсионерам.

3 декабря в Госдуме рассказали, что пенсию по старости россиянам будут выплачивать после 15 лет страхового стажа и накопления 30 пенсионных баллов. Также сообщается, что страховой стаж может быть с перерывами и в рамках реформы в 2026 году на пенсию смогут выйти женщины 59 лет и мужчины 64 лет.