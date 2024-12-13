Москва, 13 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Лишь время покажет, какие действия будет предпринимать избранный президент США Дональд Трамп в отношении украинского конфликта после инагурации в январе следующего года. Об этом 13 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Alex Brandon/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

«Наверное, вряд ли стоит забегать вперёд и пытаться прогнозировать, предсказывать, какие будут действия», — отметил представитель Кремля.

Песков призвал дождаться момента, когда избранный президент займет своё место в Овальном кабинете.

Он также напомнил о богатом опыте взаимоотношений с администрациями США. По словам Пескова, в период первого президентского срока Трампа против РФ свыше 50 раз вводились санкции.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря представитель Кремля отметил, что заявление Трампа о том, что он осуждает нанесение ударов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) по России западным дальнобойным оружием, схоже с позицией Москвы. Это импонирует российским властям, добавил он.

Ранее в США допустили возможность отмены или смягчения санкций в отношении России при условии урегулирования конфликта на Украине. Неназванный представитель команды Трампа отметил, что Трамп, минуя Госдепартамент США, попробует напрямую выйти на связь с российским и украинским лидерами.

Министерство иностранных дел РФ в ноябре отметило, что российская сторона не испытывает особых надежд в отношении избранного президента США и нового состава Конгресса страны. Правящая политическая элита страны придерживается антироссийских установок, напомнили в МИД. Там подчеркнули, что Россия будет работать с новой администрацией США, при этом будет жёстко отстаивать свои национальные интересы и ориентироваться на достижение всех целей военной спецоперации на Украине.

Песков тогда заявлял, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться с началом президентства, поэтому в России выводы сделают только после первых конкретных действий. Отвечая на вопрос о реакции президента Владимира Путина на победу Трампа, пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль принимает во внимание те данные, которые приходят из США.