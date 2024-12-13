Москва, 13 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Украинского генерала Александра Луценко сняли с должности командующего группировкой «Донецк», заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как пишет издание Страна. ua, Луценко ранее многократно критиковали за хаос на кураховском и покровском направлениях. Отмечалось, что при генерале развалилось управление подразделениями, а командованию подавались ложные доклады о реальной обстановке.

«Это касается обороны всего покровского и кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр», — написала Безуглая.

После прорыва Вооруженных сил России к Покровску и окружения ВСУ под Курахово Луценко всё-таки уволили. На его место назначен Александр Тарнавский.

В 2023 году Тарнавский руководил главной частью так называемого украинского «контрнаступления», но никаких успехов добиться ВСУ не смогли, подчёркивают местные СМИ. Как отмечала российская сторона, летний «контрнаступ» Украины обернулся полным провалом и огромными потерями.

11 декабря глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка украинских формирований южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике оказалась в оперативном окружении. По его словам, пути для отхода украинских войск находятся под огневым контролем армии России.