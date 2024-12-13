Вашингтон, 13 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена предпринимает «историческую попытку» поставить Украине крупнейшую партию оружия до вступления в должность избранного главы Белого дома Дональда Трампа в середине января. Об этом 12 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», — сказал американский чиновник.

По его словам, уходящая американская администрация вкладывает ресурсы в поставки Киеву «огромных партий» оружия в рамках ранее объявленной Вашингтоном военной помощи в последние пять недель нахождения Байдена в Белом доме.

Чиновник уточнил, что до середины января Вашингтон намерен поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, а также другие критически важные средства.

По информации телеканала, поставками вооружений на Украину руководит советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который ещё в середине ноября для поручение шефу Пентагона Ллойду Остину «ускорить» передачу вооружений Киеву.

Как рассказал знакомый с ситуацией источник, на прошлой неделе Салливан сообщил руководителю офиса главы киевского режима Андрею Ермаку о морских и воздушных поставках военных грузов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Пентагоне заявили, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотные летательные системы, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Салливан 5 декабря при встрече с руководителем офиса Зеленского пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, множество единиц ракет и бронетехники. Эти поставки должны быть завершены к середине января 2025 года.

Газета The New York Times 11 декабря написала, что администрация Трампа едва ли продолжит оказывать финансовую помощь Киеву в том же объёме, в котором она сейчас поступает ему от администрации Байдена. По словам автора публикации, одобренный 10 декабря кредит Украине на сумму 20 млрд долларов стал политическим достижением для действующей американской администрации и главы минюста США Джанет Йеллен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные элиты прекратить поставки оружия ВСУ. Дипломат также отметила, что Западу стоит позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о победе киевского режима.