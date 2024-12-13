Москва, 13 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть данных о своей работе во время действия военного положения. Соответствующий документ размещён на официальном сайте правовых актов.

Илья Питалев/РИА Новости

Закон предполагает расширение мер на территориях с действующим военным положением. Теперь право ограничивать доступ к информации о своей деятельности получили федеральные органы исполнительной власти и соответствующие органы в субъектах РФ, органы военного управления, органы местного самоуправления и организации на основании указов российского лидера.

Верховный суд РФ, Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ на территориях с военным положением могут ограничивать доступ к данным о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.

Законопроект был одобрен Государственной думой 27 ноября. Депутаты поддержали его сразу во втором и третьем чтениях.