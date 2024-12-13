Москва, 13 декабря, 2024, 13:26 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про украденный балкон, продажу свежего снега и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Костромская Снегурочка

Центральный федеральный округ

Необычная кража произошла в Москве, жителей которой, как известно, давно испортил квартирный вопрос. Москвич украл метр балкона у соседа, пока тот был в отпуске. Как? Просто передвинул проектную перегородку. Решить проблему полюбовно не получилось, пришлось разбираться суду. «Мослента» пишет, что суд встал на сторону пострадавшего и обязал вернуть перегородку на прежнее место.

«Рай и Мкад» рассказывает о другом необычном преступлении: в Японии его совершил житель Подмосковья, слесарь Роман. Словно супергерой из «Фантастической четверки» с очень длинными руками, он обокрал магазин часов в Токио. Около двух часов ночи слесарь Роман просверлил в стене отверстие диаметром 10 сантиметров, просунул руку и дотянулся до четырнадцати часов, среди которых были Rolex и Omega. Ущерб составил около четырех миллионов рублей. Причем с перепугу слесарь забыл на месте преступления рюкзак с инструментами, который и нашла полиция. А затем уже и самого слесаря Романа.

Ничто не вечно под луной. Вот и самая страшная Снегурочка сломалась. Три года её светящаяся металлическая фигура вызывала ужас у обывателей Костромы, про неё даже шутили на Первом канале. Но она перегорела, и у неё закончился срок эксплуатации. «Просто символ того, что с нами стало в 2024 году. Настоящая легенда», — грустит «Родина Снегурочки».

«Ярослав Мудрый» нашел в Ярославле детскую площадку, которая вполне может претендовать на звание самой необычной в стране. В ней всё — от горок до качелей — сделано в виде частей двигателя. Придумал площадку местный дизельный завод, чтобы с юных лет заинтересовать детишек инженерным делом.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербург никак не придет зима: нет ни снега на Невском, ни льда на Неве. Поэтому на днях здесь заметили странное — Снегурочку, которая плывет по реке на сапе. Про это пишет «Петербургский дневник». Ждём Деда Мороза на лодочке.

А вот в Вологодской области лед есть и уже появились связанные с этим проблемы. К примеру, МЧС пришлось на специальной аэролодке ловить собаку. Она зашла на лед, который отломился и поплыл по течению. Собака проплыла на оторвавшейся льдине более 10 километров, сообщают «Вологодские нелепости».

Нежелание идти на работу стало причиной трагедии в Коми. 58-летний отец ударил 34-летнего сына кочергой. Причина: отказ сына ехать на работу. Мужчина признал свою вину, дело передано мировому судье. Травмы нетяжелые, знает «Про город Сыктывкар».

Приволжский федеральный округ

Тысячерублевая купюра будет на сто процентов нижегородской, радуется «Нижний гиперболоид». С лицевой стороны на ней появятся виды города, с обратной — победивший в онлайн-голосовании на сайте Центробанка корабль «Метеор».

Тем временем в самом Нижнем с площади в центре города кто-то стащил миниатюрную реплику памятника Максиму Горькому. «От писателя остались одни ноги», — рассказывает «Нижний Новгород». Следующую реплику стоит сделать покрепче.

В Набережных Челнах в Татарстане коммунальщики на жалобу жителей о сугробах выложили фотографию улицы с прифотошопленным трактором. Качество фотографии было плохим. Она мигом разлетелась по местным пабликам и каналам, а коммунальщики в свое оправдание заявили, что почистили дорогу, но не успели сделать фото в процессе работы, поэтому решили воспользоваться графическими инструментами. «Надеемся, что с уборкой дорог в челнинском ЖКХ дела обстоят лучше, чем с умением пользоваться фотошопом», — иронизирует «Итиль».

По случаю Нового года в Ульяновске запускают литературные и один театральный трамвай. Из театрального будут выходить на остановках актеры и поздравлять всех с праздником. В литературных будут крутить записи трехсот стихотворений, пишет «Ульяновский патриот».

Южный федеральный округ

Волгоград ломает голову над аномалией на улице — ледяными наростами коричневого цвета. Они похожи на сталагмиты и, кажется, получились из-за прорыва канализации. «Сталингумрак» игриво назвал их «арт-объектами». Шутники уже предлагают внести их в список достопримечательностей Волгограда.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ессентуках мужчина шесть раз менял паспорт! А все ради того, чтобы не возвращать кредиты. «Ставрополь и край» пишет, что схема обмана была простая: 26-летний мужчина придумывал новые имена, с новыми документами брал кредиты, которые не собирался выплачивать. Только в одном из банков ему удалось получить 90 тысяч рублей. Но гражданина раскусили и задержали.

Уральский федеральный округ

На станции в Сургуте пожилая пара опоздала на поезд, и мужчина на ходу зацепился за вагон. Проводник во избежание трагедии дернула стоп-кран. Поезд задержали на семь минут, опоздавшие заняли места. Штраф пенсионеру назначили вполне символический — 500 рублей, узнал «Округ белых ночей».

А вот рыбак, который выловил сибирского осетра в Иртыше, должен выплатить почти полмиллиона. Представляете, сколько за такие деньги он мог поездов остановить? «Столица деревень» сообщает, что рыбу нашли у рыбака в лодке, ее выпустили, рыбака задержали. Конфисковали и моторную лодку «Обь-М». Вдобавок рыбак приговорен к обязательным работам на 280 часов.

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке через «Авито» начали продавать снег. По словам канала «Инцидент Кузбасс», продают по двести рублей за ведро. Продавец обещает, что снег качественный, белый и чистый.

Дальневосточный федеральный округ

На удивление удачный улов заметили во Владивостоке. На крыше едущего по городу автомобиля из-под тента торчали ноги гигантского краба. В самом деле гигантского. Судя по всему, он не поместился в багажнике и решил занять самое видное место, пишет «Восток-Медиа».

А вы знали, что на Дальнем Востоке множество гор? Вот и «Тридевятое царство» забыло, но вспомнило и решило отметить Международный день гор. Горы занимают 70 процентов всей площади Хабаровского края. «Так что если вас вдруг внезапно «потянуло в горы», это совсем не обязательно значит, что в вас течет кавказская кровь, просто вы из Хабаровского края».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 20 декабря.