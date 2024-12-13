Москва, 13 декабря, 2024, 14:18 — ИА Регнум. После избиения школьницы в туалете в подмосковных Котельниках возбудили уголовное дело о халатности. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

кадр из видео

По его данным, дело возбуждено против сотрудников школы.

«Имеются сведения, указывающие на ненадлежащее исполнение сотрудниками школы своих обязанностей по надзору за учениками», — сказал собеседник канала.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935162" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уголовное дело возбудили из-за жестокого избиения школьницы в Котельниках

Сообщается, что уже допрошены директор школы, а также трое учителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 декабря в школе № 2 в подмосковных Котельниках девочки-подростки 14 и 15 лет закрыли свою жертву — 14-летнюю Валерию (имя изменено) в туалете, унижали, оскорбляли и наносили побои, попутно снимая всё на видео. По словам учеников школы, зачинщицами избиения являются две школьницы — Александра и Анастасия (имена изменены), в избиении также участвовали ещё три девочки. Все пять учениц уже исключены из образовательного учреждения. Валерию госпитализировали с сотрясением головного мозга и направили к нейрохирургу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/Z2G6O1VPQ" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подростки, которые избили девочку в школе в Котельниках радуются «популярности»

По словам учеников, директор школы Светлана Фролова заставила всех причастных удалить видео с телефона и не хотела сообщать о произошедшем в полицию. Кроме того, сестра избитой девочки пожаловалась, что никто из учителей не отреагировал на просьбы о помощи — преподаватели отказались останавливать расправу, сославшись на то, что не могут уйти с урока.

После появления видео в соцсетях Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.