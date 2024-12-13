После избиения школьницы в туалете в Подмосковье возбудили ещё одно дело
Москва, 13 декабря, 2024, 14:18 — ИА Регнум. После избиения школьницы в туалете в подмосковных Котельниках возбудили уголовное дело о халатности. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По его данным, дело возбуждено против сотрудников школы.
«Имеются сведения, указывающие на ненадлежащее исполнение сотрудниками школы своих обязанностей по надзору за учениками», — сказал собеседник канала.
Сообщается, что уже допрошены директор школы, а также трое учителей.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 декабря в школе № 2 в подмосковных Котельниках девочки-подростки 14 и 15 лет закрыли свою жертву — 14-летнюю Валерию (имя изменено) в туалете, унижали, оскорбляли и наносили побои, попутно снимая всё на видео. По словам учеников школы, зачинщицами избиения являются две школьницы — Александра и Анастасия (имена изменены), в избиении также участвовали ещё три девочки. Все пять учениц уже исключены из образовательного учреждения. Валерию госпитализировали с сотрясением головного мозга и направили к нейрохирургу.
По словам учеников, директор школы Светлана Фролова заставила всех причастных удалить видео с телефона и не хотела сообщать о произошедшем в полицию. Кроме того, сестра избитой девочки пожаловалась, что никто из учителей не отреагировал на просьбы о помощи — преподаватели отказались останавливать расправу, сославшись на то, что не могут уйти с урока.
После появления видео в соцсетях Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.