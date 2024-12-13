Астрахань, 13 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Повышение стоимости штрафа в десять раз за игнорирование знака «Движение грузового транспорта запрещено» — верное решение. Об этом 13 декабря заявил председатель правления Астраханской региональной общественной организации по формированию и пропаганде культуры поведения на дороге «Дорожная этика», лектор Российского общества «Знание» Сергей Аксёнов в разговоре с ИА Регнум. Данная мера, по словам специалиста, способна повлиять на водителей большегрузов и значительно разгрузить городские улицы.

РИА Новости/Александр Кряжев

12 декабря на пленарном заседании Госдумы депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки, предполагающие увеличение штрафов за нарушение ПДД. Большинство штрафов выросли в полтора раза, а наказание за проезд под знак, запрещающий движений большегрузов, выросло в 10 раз: с 500 рублей до 5000 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

«В Астрахани есть достаточно загруженная улица, которая является частью транспортного международного коридора Север—Юг, и там ограничено грузовое движение в некоторых местах. Есть железнодорожный переезд через ветку, которая идёт на Северный Кавказ, ветка, по которой снабжается специальная военная операция. Вот через этот переезд закрыто грузовое движение, потому что большегрузы могут повредить пути. Но в связи с тем, что наказание было небольшое, большегрузы двигались по городу и через этот переезд совершенно без ограничений», — сообщил Аксенов.

Специалист пообщался с сотрудниками ГИБДД, и они сказали, что тоже не могут изменить эту ситуацию, так как выставлять постоянные патрули там невозможно. А сами водители в общении с экспертом признались, что 500 рублей за игнорирование знака, запрещающего движение грузового транспорта, — это незначительный штраф.

«Многие транспортные компании и владельцы транспорта просто закладывают это в расходы на проезд. Считают, что это просто плата за проезд. Ну вот, представьте, штраф — 500 рублей. Причём зафиксировано это нарушение камерой либо инспекторами ДПС может быть только один раз в сутки. То есть 500 рублей, это недорого», — рассказал эксперт.

Аксенов уточнил, что штрафы достаточно давно не менялись, и в связи с этим они стали стоить недорого для подавляющей территории страны. Это, по словам специалиста, приводит к тому, что люди просто игнорируют ПДД, не боятся ответственности за нарушения, так как стоимость штрафа невысока. А ранее ещё и существовала скидка 50% на оплату в первые 20 дней. С 1 января 2025 года года скидка на оплату штрафа будет составлять 25%, но действовать будет уже 30 дней.

«Грузовики, игнорируя знаки, ездят через посёлки в связи с тем, что по государственной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) строят новые трассы. И, естественно, водители пытаются ездить по хорошим дорогам. Но запрет на транзитный проезд через жилые зоны или места, где специально ограничено грузовое движение, водители просто игнорируют. И у нас вот для Астраханской области и для тех дорог, которые через нас идут, вот это действительно притча во языцех», — заявил Аксенов

Эксперт считает, что повышение штрафов для большегрузов в полтора раза было бы неэффективной мерой. Так как такие траты грузовой транспорт просто закладывает в расходы на проезд. Специалист добавил, что было верным решением поднять штрафы для большегрузов в десять раз, и ещё в два раза в случае повторного нарушения.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.