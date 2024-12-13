Москва, 13 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. На состоявшейся в начале декабря встрече пяти ядерных стран в Дубае Россия представила позицию, связанную со своей обновлённой доктриной в этой сфере. Об этом 13 декабря рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kamran Jebreili/AP/TASS

«Позиция России, связанная с нашей ядерной доктриной, хорошо понятна», — сказал он, отвечая на вопрос о том, кто представлял Россию на встрече и прошла ли она в конструктивном ключе.

Песков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин утвердил эту доктрину, и добавил, что мероприятие проходило на экспертном уровне.

Как передавало ИА Регнум, ранее МИД КНР сообщил, что в Дубае в начале декабря состоялась закрытая встреча представителей пяти ядерных держав — США, России, Великобритании, Франции и Китая на уровне официальных лиц «экспертного уровня». В Пекине назвали состоявшуюся в ходе переговоров дискуссию откровенной.

Президент РФ 19 ноября подписал указ об утверждении новой редакции доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В обновлённом документе была расширена категория стран и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Кроме того, в нём дополнили перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.