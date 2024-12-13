Москва, 13 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он осуждает нанесение ударов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) по России западным дальнобойным оружием, схоже с позицией Москвы. Об этом 13 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Blondet Eliot/ABACA/ТАСС Избранный президент США Дональд Трамп

«Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отказался делать прогнозы, какую политику будет проводить Трамп после инаугурации. Пресс-секретарь призвал дождаться его вступления в должность президента.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 12 декабря назвал глупым решение главы киевского режима Владимира Зеленского наносить ракетные удары по России. Американский политик подчеркнул, что это ведёт к серьёзной эскалации. Он выступил против обострения конфликта.

ВСУ 11 декабря запустили шесть американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты, остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ подчеркнуло, что этот удар не останется без ответа.

13 декабря российская армия нанесла массированный удар высокоточным дальнобойным оружием по критически важным объектам Украины. Минобороны отметило, что это было ответом на удар ВСУ по Таганрогу.