Москва, 13 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 13 декабря не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Sergei Ilnitsky/AP/TASS Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Сегодня отдельной встречи не планируется, там идёт работа по премьерской программе», — заявил представитель Кремля 13 декабря на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 декабря глава правительства Армении вылетел в Москву с рабочим визитом. Отмечалось, что под председательством Пашиняна будет проходить очередное заседание Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр Армении 4 декабря заявил, что республика не вернётся в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), потому что точка невозврата уже пройдена. По его словам, разница в восприятии Баку и Москвы ситуации с ОДКБ делает практически невозможным возвращение Армении в организацию.

Путин 28 ноября заявил, что решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ является её выбором и Россия относится к нему с уважением. Глава государства отметил, что кризис в отношениях Армении с ОДКБ связан с внутриполитической ситуацией в республике и с последствиями событий в Нагорном Карабахе.