Москва, 13 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В Центробанке описали стратегии удержания сотрудников на фоне дефицита кадров. Соответствующий доклад за декабрь 2024 года был опубликован на сайте регулятора.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В сообщении говорится, что российские работодатели активно применяют дополнительные меры стимулирования кадров. К таким мерам относятся оплата процентов по ипотеке, возможность выкупить жилье по льготной цене, расширенный социальный пакет и абонементы в фитнес-залы, а также компенсация детского отдыха и билетов на мероприятия.

По данным Банка России, популярность получили различные варианты реферальных программ по привлечению новых кадров. Они предполагают выплаты действующим сотрудникам за трудоустройство на предприятие нового человека.

Также среди распространённых мер — обучение за счёт работодателя. Многие предприятия предлагают при размещении вакансий пройти стажировку. По данным Банка России, к примеру, в Санкт-Петербурге стажировка чаще всего предлагается в таких сферах, как IT, ретейл и промышленность.

Предприятия активно расширяют и социальный пакет.

«Всё большее значение приобретают реализуемые компаниями меры социальной поддержки семей с детьми, включая компенсацию оплаты посещения детьми работников детского сада, а также выплаты к новому учебному году, оплата детского отдыха, билетов на детские мероприятия», — следует из доклада.

Одной из самых популярных мер остаётся повышение зарплаты. Так, в марте значение годового прироста стало максимальным за последние девять лет, достигнув 21,6%. Опрос предприятий, проведенный Банком России в ноябре 2024 года, показал, что в текущем году практически все индексировали заработную плату сотрудников.

Как передавало ИА Регнум 4 декабря, в ходе своего выступления на форуме «Россия зовёт!» президент Владимир Путин напомнил, что в России фиксируется рекордно низкий уровень безработицы, особенно выделяющийся на фоне показателей целого ряда западных стран, в том числе Франции, Италии и Канады. Также глава государства подчеркнул, что проблема молодёжной безработицы в РФ вообще перестала существовать.

В ходе одного из выступлений в октябре президент также отмечал, что в стране почти нет безработицы и есть, напротив, нехватка рабочих рук. Глава государства указал, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, а также призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.