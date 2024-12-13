Москва, 13 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Министр спорта Михаил Дегтярёв избран на пост президента Олимпийского комитета России. Олимпийское собрание состоялось 13 декабря в Москве.

Александр Вильф/РИА Новости Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на ежегодном Олимпийском собрании

Глава Минспорта был единственным кандидатом на пост руководителя организации. Его избрание поддержали 197 делегатов, двое воздержались.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября экс-президент ОКР Станислав Поздняков объявил, что уходит в отставку. По его словам, в сложившейся ситуации для укрепления российского олимпийского движения нужна смена лидера. Функционер также подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, необходима оптимизация и централизация управления в сфере спорта высших достижений.

17 октября президент России Владимир Путин выразил благодарность Позднякову за проделанную работу. Также глава государства заявил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярёва на пост главы ОКР. Деятельность комитета нуждается в коррективах, подчеркнул глава государства.

Сам Дегтярёв отмечал, что основными задачами ОКР должны стать возвращение России в олимпийское движение, а также восстановление в правах российских атлетов.