Дегтярёв избран на пост президента Олимпийского комитета России
Москва, 13 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Министр спорта Михаил Дегтярёв избран на пост президента Олимпийского комитета России. Олимпийское собрание состоялось 13 декабря в Москве.
Глава Минспорта был единственным кандидатом на пост руководителя организации. Его избрание поддержали 197 делегатов, двое воздержались.
Как передавало ИА Регнум, 15 октября экс-президент ОКР Станислав Поздняков объявил, что уходит в отставку. По его словам, в сложившейся ситуации для укрепления российского олимпийского движения нужна смена лидера. Функционер также подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, необходима оптимизация и централизация управления в сфере спорта высших достижений.
17 октября президент России Владимир Путин выразил благодарность Позднякову за проделанную работу. Также глава государства заявил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярёва на пост главы ОКР. Деятельность комитета нуждается в коррективах, подчеркнул глава государства.
Сам Дегтярёв отмечал, что основными задачами ОКР должны стать возвращение России в олимпийское движение, а также восстановление в правах российских атлетов.