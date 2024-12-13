Москва, 13 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Музей героизма на ВДНХ позволит москвичам и гостям столицы узнать о современных героях, которые каждый день совершают подвиги на благо страны. Об этом заявил начальник пожарно-спасательного отряда № 216 ГКУ «ПСЦ» Иван Потеруха.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я горд, что в столице реализован такой проект, как создание первого Музея героизма в России», — сказал Потеруха агентству городских новостей «Москва». Он добавил, что уже посетил музей и оценил его экспозицию.

«Сам с удовольствием ознакомился с его экспозицией и рад, что не только подрастающее поколение, но и любой посетитель тут сможет наполниться духом патриотизма: узнать о современных героях, узнать, как много людей разных профессий своим трудом совершают ежедневный подвиг», — отметил Потеруха.

По словам спасателя, экспозиция Музея героизма на ВДНХ может подтолкнуть посетителей, работающих в различных сферах, к достижению новых профессиональных целей. «Может, даже вдохновиться и именно здесь понять для себя, что каждый из нас в своей сфере деятельности может приносить пользу обществу и быть героем для своей страны, добросовестно выполняя свою работу», — добавил спасатель.

Героизм — это ежедневная работа над собой, результат которой должен приносить пользу российским гражданам, считает спасатель. «Отдав большую часть жизни работе в пожарной охране — более 40 лет — уверенно могу сказать, что такое героизм. Это ежедневный труд на благо людей, на благо Москвы и москвичей», — сказал Потеруха.

Он подчеркнул, что в его профессии нужно каждый день работать над собой, создавать сплоченную команду, воспитывать молодое поколение пожарных, передавать свой опыт, чтобы в любой момент каждый из этой команды мог прийти на помощь и безупречно выполнить свою задачу.

Музей героизма на ВДНХ открылся 9 декабря на территории павильона № 59 «Зерно». Общая площадь экспозиции нового музея составляет около 1 тыс. кв. м и разделена на три больших тематических раздела: «Становление героя», «Путь воина» и «Подвиг», который является одним из самых больших.