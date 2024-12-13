Вашингтон, 13 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Американский сенатор Рик Скотт направил письма в министерство сельского хозяйства США и ряд других ведомств с просьбой проверить безопасность выращенного в Китае чеснока. Об этом 13 декабря сообщило агентство Reuters.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Сделать это его сподвигла информация, что растение в КНР якобы выращивают в сточных водах, после чего в огромных количествах собирают, якобы используя рабский и детский труд.

Уточняется, что Скотта обеспокоило отсутствие надлежащего контроля за чесночным импортом. По его словам, подобная ситуация делает семьи США уязвимыми для некачественной продукции.

На его заявления отреагировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Чеснок и представить себе не мог, что он будет представлять угрозу для Соединенных Штатов», — сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что политизация и использование экономических вопросов в качестве оружия лишь увеличивают риски безопасности в мировой цепочке поставок. Американском политикам она посоветовала быть рациональными в своих заявлениях, чтоб избежать насмешек.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом отметил, что несоответствия заявлений и действий со стороны американских властей могут привести к потере доверия к Вашингтону со стороны Пекина. Китайский лидер подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Вашингтона имеет решающее значение как для торговли, сельского хозяйства и борьбы с наркотиками, так и для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения.

16 ноября на полях саммита АТЭС Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией избранного президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.