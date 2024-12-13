Тбилиси, 13 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Решение властей США о введении санкций в отношении Грузии является бессмысленным и непонятным. Об этом 13 декабря заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Александр Патрин/ТАСС

Он отметил, что уходящая администрация США не вводила против республики никаких санкций, когда в последние годы нахождения на посту президента Грузии Михаила Саакашвили рэкет бизнеса фактически был частью государственной системы, а «пытки людей приняли особо жестокий характер».

«Из-за этих факторов позиция уходящей администрации Америки [в вопросе санкций против Грузии] бессмысленна и непонятна», — заявил Папуашвили на брифинге.

Спикер парламента Грузии уточнил, что действующая американская администрация в своё время отправила в заключение участников штурма Капитолия, который произошёл в январе 2021 года, однако при этом закрывает глаза на нападение участников протестных акций на здание парламента Грузии.

«Видимо, то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Госдеп США сообщил о введении визовых ограничений в отношении 20 представителей действующих властей Грузии якобы из-за «подрыва демократии». В американском ведомстве также указали на то, что власти США осуждают акты насилия против протестующих и представителей оппозиции, пригрозив подготовить дополнительные шаги для привлечения к ответственности «подрывающих демократию» в Грузии лиц.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 декабря ввёл санкции против ряда представителей грузинских властей — премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и других политиков. По его утверждению, действующие власти Грузии якобы действуют в интересах России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили позднее в этот же день поблагодарила Зеленского за введение санкций против руководства республики.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 10 декабря заявил о провалах, начавшихся у США на постсоветском пространстве, и потере инициативы на всех фронтах. Он напомнил, что Запад не смог помешать правящей в республике партии «Грузинская мечта» победить на выборах в парламент, а в Тбилиси поняли пагубность безоглядной ориентации на западные страны, начав действовать в собственных интересах.