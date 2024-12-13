Москва, 13 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Москве состоится Meet Global MICE Congress — ежегодный международный форум делового туризма, где будет возможность обменяться опытом и найти новые контакты. В этом году участники проекта «Сделано в Москве» смогут рассказать о своем бренде и продуктах, которые они создают, а гости — купить понравившийся товар.

Александр Щербак/ТАСС

Мероприятие посвящено диалогу представителей индустрии делового туризма для установления контактов, обмена опытом, обучения и продвижения продуктов и услуг. Главная тема этого года — глобальные вызовы, которые стоят перед странами БРИКС и напрямую влияют на развитие делового туризма. В мероприятии примут участие представители Бразилии, ЮАР, Индии, Ирана, Египта, КНР и других государств.

Информация об участниках проекта «Сделано в Москве» и их изделия будут представлены на коллективном стенде. Это бренды, в идеях и философии которых заключен культурный код России. Так, московский предприниматель Михаил Давыдов создает фигурные ароматные свечи, по форме напоминающие настоящие грибы (мухоморы, лисички и сморчки), которые можно найти в густых лесах России. А еще у бренда есть свечи в виде цветов и фруктов. Бренд представлен в музеях, например в Пушкинском, и других культурных и туристических местах. Кроме того, предприниматель создает коллаборации с музеями, которые ежегодно привлекают большое количество туристов.

Столичный предприниматель Ирина Земченкова создает волчки — одни из самых древних игрушек в истории человечества — из качественных металлов российских производителей. Основательница считает, что её товар — это произведение искусства, которое сочетает в себе природу и науку. Бренд Анны Юсуповой также появился благодаря русской культуре. Она производит на территории столицы толстовки с художественной вышивкой. Помимо основных коллекций, посвященных медицинской тематике, бренд создал серию о красных конях. На худи и толстовках с вышивкой изображены эти животные, которые рассказывают о богатстве художественных направлений России, ее культуре и искусстве. Анна Юсупова отмечает, что принт с Тянитолкаем навеян мотивами многочисленных амулетов, найденных при археологических раскопках.

Броши, которые появились благодаря восхищению русскими традиционными головными уборами — кокошниками, можно найти у предпринимателя Олеси Каус. Все аксессуары выполнены из древесины дуба. Основатель бренда подчеркивает важность создания украшений в традиционном русском дизайне, где в том числе использованы натуральные материалы. Ещё один участник проекта «Сделано в Москве» представит на выставке ёлочные игрушки. Каждая из них посвящена известным россиянам с детства мультфильмам, среди которых «Винни Пух», «Ежик в тумане», «Чиполлино», «Жил был пёс».

5 декабря открылась фирменная сеть магазинов проекта «Сделано в Москве» в спальных районах столицы, на площадках районных центров «Место встречи». В магазинах можно приобрести товары более чем 400 локальных брендов ключевых категорий: одежду для всей семьи, косметику, игрушки, декор для дома, напитки и сладости.

Ранее, в феврале этого же года, открылся первый магазин на территории кластера «Ломоносов».