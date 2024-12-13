Вашингтон, 13 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Эффективность украинских морских беспилотников вызывает вопросы. Об этом заявил американский военный эксперт Джозеф Тревитик в статье для портала The War Zone.

Кадр из видео

«Оснащение пулемётами Sea Baby имеет смысл. Тем не менее есть вопросы относительно эффективности безэкипажных катеров с таким оружием», — написал он.

По словам эксперта, уже известно, что и без пулемётов беспилотные катера стоят сотни тысяч долларов за штуку, а если при этом они продолжат выполнять функцию камикадзе, то деньги будут потеряны.

Тревитик заявил, что Киеву следует разумнее распределять ресурсы, поскольку поток военной помощи с Запада может ослабнуть с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Эксперт отметил, что российские силы постоянно разрабатывают и применяют новые методы, процедуры и тактики для противодействия катерам. Он констатировал, что в последнее время морские дроны стали применять гораздо реже, а о каких-то громких успехах и вовсе ничего не слышно.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря российские войска уничтожили два морских дрона ВСУ, направлявшиеся в сторону Крыма. Также они сбили БПЛА над территорией полуострова. В то утро было перекрыто движение по Крымскому мосту.

9 декабря появились кадры боя Су-30 и Ми-8 с безэкипажными катерами в Крыму. Видео было снято с украинских морских дронов. Их использовали для отвлечения российских военных. Часть дронов ВСУ были оснащены пулемётными турелями и блоками авиационных ракет, другие пытались прорваться в Крым. Несмотря на все усилия, атака ВСУ провалилась.