Осло, 13 декабря, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии высказали Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) возмущение касательно решения допустить до чемпионата мира на короткой воде 2024 года спортсменов из России. Претензии они изложили в официальном письме, заявил президент Федерации плавания Норвегии Като Братбакк.

Denes Erdos/AP/TASS Российский спортсмен Мирон Лифинцев

На проходящем в Будапеште турнире количество выступающих в нейтральном статусе россиян достигло почти 30 человек.

«Мы узнали о нем только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. Открытость и прозрачность полностью отсутствуют. Мы очень критично относимся к этому», — процитировал его телеканал TV2.

По словам функционера, подробное содержание письма раскроют после получения ответа от World Aquatics. Он отметил, что федерация приняла новые правила допуска, не уведомив представителей входящих в её состав организаций.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он победил на дистанции 100 м на спине. 18-летний спортсмен проплыл дистанцию за 48,76 секунды, побив юниорский мировой рекорд, установленный россиянином Климентом Колесниковым (48,90) в 2017 году.

Кроме того, российская команда в составе Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой победила в смешанной комбинированной эстафете 4 × 50 м.

На следующий день World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Запрет также распространяется на личных тренеров спортсменов и национальную федерацию. При этом ограничения перестанут действовать 16 декабря, на следующий день после окончания чемпионата мира.