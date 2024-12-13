Вашингтон, 13 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Сухопутные войска США совместно с американскими Военно-морскими силами (ВМС) осуществили успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Недавно был успешно совершён тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты с мыса Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 12 декабря на сайте американского оборонного ведомства.

Отмечается, что это было первое подобное испытание с боевыми стрельбами и второе успешное испытание такого вида оружия в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля военный чиновник США заявил о проведении тестового запуска гиперзвукового оружия. По его мнению, это будет важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии.

Портал The War Zone 30 июля написал, что результаты испытания создаваемого США гиперзвукового оружия во Флориде неизвестны. Эксперты в беседе с изданием уточнили, что американская армия могла испытать систему вооружения Dark Eagle, которая также известна как Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).