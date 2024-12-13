Брянск, 13 декабря, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В Брянской области мужчина пытался «конвертировать» японский меч в бутылку спиртного, но был задержан полицией по дороге в ломбард. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Днём 10 декабря прохожие заметили на одной из улиц города Новозыбкова Брянской области мужчину с подозрительным предметом в руке. Об этом бдительные граждане сообщили в полицию. Ближе всего к месту происшествия оказался наряд сотрудников ДПС.

«На улице 37-й Дивизии был задержан 32-летний местный житель с предметом, похожим на меч. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что направлялся в ломбард, чтобы заложить принадлежащий ему разобранный макет меча — катаны. На вырученные деньги он собирался купить спиртное», — рассказал собеседник агентства.

Довести свой план до конца мужчина не смог, катану изъяли и направили на экспертизу. Её владельца отпустили домой, в отношении него проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Иркутской области мужчина притворился зомби, чтобы украсть алкоголь из магазина. Таким образом он решил отвлечь внимание персонала, пока его подельники воровали спиртное.