Москва, 13 декабря, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Подавляющее большинство россиян (80%) доверяет президенту РФ Владимиру Путину. Это следует из опубликованных 13 декабря результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

Уточняется, что исследование проводилось с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян из 104 населённых пунктов в 53 субъектах РФ.

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (минус 2 процентных пункта (п. п.) за неделю). Также большинство населения (81% — минус 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что положительно работу правительства оценили 51% респондентов (минус 3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 56% участников опроса (минус 2 п. п.).

В поддержку партии «Единая Россия» высказались 46% опрошенных (плюс 1 п. п.), КПРФ — 8% (минус 1 п. п.), ЛДПР — 7% (минус 3 п. п.), «Справедливой России — За правду» — 3% (без изменений), за партию «Новые люди» — 4% (плюс 1 п. п.).

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки президента РФ высокий и таким и сохраняется. По его словам, это связано с ежедневной работой российского лидера.

Позднее, 19 июля, Песков отметил, что Путин работает, не обращая внимания на какие-либо рейтинги. Представитель Кремля уточнил, что в этом вопросе, как и в высоком рейтинге главы государства, ничего не изменилось.