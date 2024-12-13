Москва, 13 декабря, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Трансляции с обитателями Московского зоопарка стали качественнее. Об этом сообщил зоосад в своём Telegram-канале. «С сегодняшнего дня трансляции на шести страницах из десяти стали ещё лучше. Выросло качество, появились более интересные ракурсы», — говорится в сообщении.

Кадр из видео

В зоосаде добавили, что обновления уличных камер помогут проникнуться зимним настроением, отвлечься от предновогодней суеты и понаблюдать за тем, как животные радуются снегу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935138" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трансляции с обитателями Московского зоопарка

В частности, у рысей две камеры заменены на более современные, с ракурсами покрупнее. Они позволят рассмотреть лесных хищников детальнее. На лужайке лам, викуний и гуанако появились новые камеры. Теперь невероятные заячьи уши ламы Вари будут ещё ближе. Также заменена одна из камер на уличной площадке слоновника. «И это — неспроста, ведь азиатские слоны обожают играть в снегу при небольшом морозце», — рассказали в зоосаде.

Отмечается, что новинки есть и для любителей тропического лета. «Добавлены новые камеры и обновлены прежние в тёплых помещениях у бегемота, орангутанов и горилл», — подчеркнули в зоопарке.

За обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в десяти вольерных комплексах: панд (Жуи, Диндин и Катюша), азиатских слонов, орангутангов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.