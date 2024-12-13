Владимир, 13 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Во Владимирской области были сбиты четыре беспилотника, возникли небольшие возгорания, но угрозы населению нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что атаке подвергся Петушинский район.

«На месте падения БПЛА в Петушинском районе ведутся оперативно-следственные действия. Угрозы для населения нет», — написал глава региона.

Он отметил, что оперативные службы устраняют последствия атаки беспилотников.

«Жертв и разрушений нет», — добавил губернатор.

Утром 13 декабря Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников. Пять беспилотников были перехвачены над Курской областью, ещё четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой областью.