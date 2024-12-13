Сеул, 13 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Следователи южнокорейской полиции допустили возможность подачи заявления на ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля в связи с введением им военного положения 3–4 декабря. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил телеканал KBS.

AP/TASS Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Рассмотрение находится на внутреннем уровне. Мы на этапе, когда проводятся необходимые следственные действия», — сказал собеседник канала.

Также в полиции обсуждают возможность получения истории звонков Юн Сок Ёля. По словам арестованного начальника южнокорейской полиции Чо Чжи Хо, Юн Сок Ёль звонил ему шесть раз и требовал задержать депутатов. Чо Чжи Хо добавил, что не записал этот разговор.

Начальник управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих О Дон Ун заявил, что вопрос ареста президента должен рассматриваться в соответствии с установленной процедурой.

Как передавало ИА Регнум 7 декабря, главная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи «Тобуро» намерена добиться объявления импичмента Юн Сок Ёлю и готова поднимать этот вопрос в парламенте каждую неделю. Представитель партии Юн Чжон Кун заявил, что это предложение будет вноситься на каждом пленарном заседании.

3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо было 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.