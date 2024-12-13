Москва, 13 декабря, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов погиб на Ленинградском шоссе в Москве.

Алексей Майшев/ Фотохост Конгресса молодых учёных Олег Чурилов

По данным ТАСС, авария произошла в районе дома №36. Чурилова сбила машины, он скончался на месте.

Как сообщалось в Telegram-канале Минобрнауки, чиновник погиб 12 декабря. Он возглавлял департамент с апреля 2022 года.