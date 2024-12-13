Москва, 13 декабря, 2024, 11:23 — ИА Регнум. ВС России с утра наносят массированные удары по объектам киевского режима. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Стрингер/РИА Новости

В своём Telegram-канале от отметил пуск не менее 120 ракет.

В то же время украинские СМИ пишут о взрывах сразу в нескольких регионах: в Киевской, Одесской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Харьковской областях. По предварительным данным, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В Одессе и других городах наблюдаются перебои с подачей электричества и воды.

По Украине по распоряжению «Укрэнерго» сейчас идут отключения света трех из шести очередей, сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Минобороны РФ об ударах по Украине пока ничего не сообщало. При этом российское оборонное ведомство не раз отмечало, что объекты, связанные с ВПК Украины, являются законными целями. По гражданским объектам удары не наносятся.