Киев, 13 декабря, 2024, 11:28 — ИА Регнум. На территории Киева и Киевской области введены экстренные отключения электроснабжения. Об этом 13 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

Li Dongxu/XinHua/Global Look Press Киев

Уточняется, что экстренные отключения электричества будут происходить в Киеве до конца дня

«Надо срочно помочь энергосистеме», — говорится в сообщении, к которому прикреплён график отключений света.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о массированном ударе по всей энергетической инфраструктуре на контролируемой Киевом территории. Кроме того, он пообещал оценить уровень повреждений, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Ранее в этот же день на всей Украине объявили воздушную тревогу. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 08:21 мск тревожные сирены прозвучали в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах.

Утром 13 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области, а также о взрывах в городе Буче под Киевом. Мэр Киева Виталий Кличко позднее сообщил о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области.