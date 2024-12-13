Киев, 13 декабря, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Повторные взрывы прогремели в Киеве. Следом они были слышны в Буче. Об этом 13 декабря сообщило украинское агентство ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Буча/район (Киевская область) — взрывы», — указано в Telegram-канале.

В Киеве повторные взрывы прогремели после ночных инцидентов. Тогда сообщалось, что взрывы звучали как в столице Украины, так и в области.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 08:21 мск она была объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах. Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что по всей энергетической инфраструктуре на контролируемой Киевом территории в настоящее время наносится массированный удар. По словам Галущенко, сотрудники энергетической сферы делают всё необходимое для минимизации негативных последствий.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что по объектам киевского режима были запущены порядка 120 ракет.