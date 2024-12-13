Варшава, 13 декабря, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Польша подняла в воздух свои истребители из-за зафиксированной активности России. Об этом 13 декабря сообщило оперативное командование польских вооружённых сил.

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

«Началась работа военной авиации в нашем воздушном пространстве. В соответствии с действующим порядком начальник оперативного командования вооружённых сил задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», — говорится в сообщении командования в соцсети X (ранее Twitter).

Уточняется, что в небо были подняты дежурные пары истребителей, также были приведены в состояние высшей готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Польские военные назвали поводом для таких действий использование армией России «крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны».

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября польская армия также подняла в воздух военную авиацию в связи с ударами ВС России по военным и связанным с военно-промышленным комплексом объектам на контролируемой Киевом территории. Через три часа военные самолёты Польши вернулись на землю.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 12 декабря заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польская армия не станет заходить на контролируемую Киевом территорию даже после прекращения огня. При этом она добавил, что Польша расходует на помощь Украине больше, чем другие страны.