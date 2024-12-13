Москва, 13 декабря, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования РФ выразило глубокие соболезнования родным и близким главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова в связи с его гибелью.

Алексей Даничев/Фотохост Конгресса молодых учёных Олег Чурилов

«12 декабря трагически ушёл из жизни директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Валерьевич Чурилов… Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минобрнауки указали на весомый вклад Чурилова в обеспечение научно-технологического суверенитета России и укрепление инновационного потенциала страны. При его участии были реализованы крупные государственные программы и направленные на поддержку молодых учёных и технологических предпринимателей федеральные и национальные проекты.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря в правоохранительных органах сообщили, что Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента Минобрнауки, который умер от полученных травм.

Чурилов в апреле 2022 года стал директором департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки. Перед этим он занимал пост главы Совместного центра трансфера технологий РАН и «Роснано».