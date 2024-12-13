* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 13 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Управление СК России по Луганской Народной Республике (ЛНР) опубликовало кадры задержания боевика украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России).

СК России. Кадр из видео

«Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона «Айдар» за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) <…>. После доставления в подразделение ведомства мужчина дал признательные показания», — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 13 декабря.

Отмечается, что с января 2019 года подозреваемый осуществлял действия, направленные на принуждение жителей региона к отказу от самоопределения. Далее айдаровец отправился в Попасную, где участвовал в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР.

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

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