Будапешт, 13 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Москва согласилась на обмен пленными на Рождество с Киевом, который отказался от такого обмена, однако надежда на это всё ещё сохраняется. Об этом 13 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Павел Лисицын/РИА Новости

Глава венгерского правительства отметил, что 11 декабря позвонил президенту РФ Владимиру Путину и в ходе беседы они обсудили возможность перемирия на Рождество и масштабного обмена пленными между Москвой и Киевом. После этого Будапешт по дипломатическим каналам довёл эту инициативу до украинской стороны, однако глава киевского режима Владимир Зеленский её отверг.

«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность [обмена пленными] всё ещё сохраняется», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, массовый обмен пленными между Россией и Украиной «может осчастливить сотни или тысячи людей».

Как сообщало ИА Регнум, Путин поговорил с Орбаном по телефону днём 11 декабря. В ходе беседы президент РФ изложил свои оценки развития ситуации по Украине, отметив деструктивность линии киевского режима, полностью исключающего возможность мирного разрешения конфликта на Украине.

Пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что Москва поддерживает мирные инициативы премьер-министра Венгрии по Украине. Он уточнил, что российская сторона исходит из того, что консультации по установлению мира будут продолжены.

Представитель Кремля также рассказал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России передала посольству Венгрии предложения об обмене пленными с Украиной. Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно подтверждала готовность возобновить их на основе стамбульских договоренностей 2022 года.