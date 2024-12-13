Ереван, 13 декабря, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром вылетел в Москву с рабочим визитом. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба армянского правительства.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«В Москве под председательством премьер-министра Пашиняна состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета», — отмечается в сообщении.

Сам политик поделился кадрами из рабочего кабинета своего самолёта на странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и моментом взлёта президентского воздушного судна. Он также написал о вылете в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 13 декабря состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Российскую сторону представляет премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Помимо этого, участники заседания поднимут тему расширения сотрудничества в области энергетики, промышленности, а также развития электронной торговли.

19 марта президент России Владимир Путин призвал включить экономики государств ЕАЭС в работу БРИКС. Глава государства напомнил, что Россия в 2024 году является председателем в БРИКС, это может открыть другим странам ЕАЭС большие возможности.