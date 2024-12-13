Москва, 13 декабря, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Андрей Иванаев назначен командующим российской группировкой войск «Восток». Об этом 13 декабря сообщили в Минобороны РФ. 52-летний Иванаев же ранее занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией.

Министерство обороны России. Кадр из видео Генерал-лейтенант Андрей Иванаев

Военный родился в 1972 году в Уральске Казахстанской АССР. Отучился в Челябинском высшем танковом командном училище, окончил Общевойсковую академию ВС России и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

С 2013 года занимал должность начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе, с 2017 года был начальником штаба — заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. В числе его наград ордена «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Глава Минобороны на рабочем совещании на пункте управления группировки заслушал доклады командования по выполнению задач российской армией.

Группировка войск «Восток» Вооружённых сил России за текущий месяц освободила семь населённых пунктов и территорию размером 300 кв. км. В результате эффективного применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников украинская армия несет существенные потери как в технике, так и в живой силе, отметил Иванаев.