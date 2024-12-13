Курск, 13 декабря, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин помиловал четырёх женщин из Курской области, осуждённых условно за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«У всех женщин имеются несовершеннолетние дети, одна из помилованных — инвалид первой группы», — говорится в публикации на сайте ведомства от 12 декабря.

Отмечается, что все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причинённый ущерб. До этого жительница Курска была помилована в 2011 году.

Президент осуществляет право на помилование осуждённых в соответствии со ст. 89 Конституции РФ. Согласно закону, указ главы государства о помиловании в течение пяти рабочих дней после его издания направляется главе региона, в МВД, территориальный орган уголовно-исполнительной системы и администрацию исправительного учреждения.