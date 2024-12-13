Москва, 13 декабря, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Группировка войск «Восток» Вооружённых сил России за текущий месяц освободила семь населённых пунктов и территорию размером 300 кв. км. Об этом 13 декабря доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову командующий группировкой Андрей Иванаев.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«В ноябре–декабре группировкой войск «Восток» освобождено семь населённых пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров», — сказал Иванаев в ходе инспектирования главой Минобороны Восточной группировки войск в зоне СВО.

Он отметил, что в результате эффективного применения военными группировки «Восток» высокоточных средств поражения и ударных беспилотников украинские формирования несут существенные потери личного состава и военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря войска российской группировки «Восток» освободили населённый пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР). В тот день совокупные потери украинской армии в зоне спецоперации за сутки составили около 1460 военных.

Восточная группировка армии России 6 декабря освободила населённые пункты Пустынку и Сухие Ялы в ДНР. Также были нанесены удары по личному составу и военной технике 19-ти бригад украинских формирований.