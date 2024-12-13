Белоусов проинспектировал группировку «Восток» в зоне СВО и вручил награды
Москва, 13 декабря, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 13 декабря проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.
Глава Минобороны на рабочем совещании на пункте управления группировки заслушал доклады командования по выполнению задач российской армией.
«Андрей Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности», — отметили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, группировка войск «Восток» Вооружённых сил России за текущий месяц освободила семь населённых пунктов и территорию размером 300 кв. км. В результате эффективного применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников украинская армия несет существенные потери как в технике, так и в живой силе, отметил командующий группировкой Андрей Иванаев.
22 ноября Белоусов провёл совещание в пункте управления группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ в зоне проведения спецоперации. генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову о реализации боевых задач и особенностях использования оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.