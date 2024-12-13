Москва, 13 декабря, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 13 декабря проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

Глава Минобороны на рабочем совещании на пункте управления группировки заслушал доклады командования по выполнению задач российской армией.

«Андрей Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, группировка войск «Восток» Вооружённых сил России за текущий месяц освободила семь населённых пунктов и территорию размером 300 кв. км. В результате эффективного применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников украинская армия несет существенные потери как в технике, так и в живой силе, отметил командующий группировкой Андрей Иванаев.

22 ноября Белоусов провёл совещание в пункте управления группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ в зоне проведения спецоперации. генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову о реализации боевых задач и особенностях использования оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.