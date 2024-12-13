Киев, 13 декабря, 2024, 09:48 — ИА Регнум. По всей энергетической инфраструктуре на контролируемой Киевом территории в настоящее время наносится массированный удар. Об этом 13 декабря заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом», — написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Галущенко, сотрудники энергетической сферы делают всё необходимое для минимизации негативных последствий. Он также пообещал оценить уровень повреждений, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 08:21 мск она была объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко13 декабря сообщил о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Буче под Киевом.