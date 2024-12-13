В нескольких районах Липецкой области ввели красный уровень угрозы БПЛА
Липецк, 13 декабря, 2024, 09:27 — ИА Регнум. В нескольких районах Липецкой области, включая Липецк, ввели красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом 13 декабря сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Красный уровень угрозы атаки БПЛА. Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка, Липецкого МО, Лебедянского и Данковского районов», — написал он в своём Telegram-канале.
Артамонов добавил, что красный уровень угрозы дронов вводится в городе Ельце, а также в Елецком и Краснинском районах. В связи с этим глава области призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при атаке украинского дрона в Белгородском районе пострадал мирный житель. По его словам, мужчину с множественными осколочными ранениями головы и рук в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую республиканскую больницу.
В ночь на 12 декабря российские силы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над несколькими регионами России. Восемь из них были сбиты в небе над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией, ещё один — над Чечнёй.