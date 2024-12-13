Липецк, 13 декабря, 2024, 09:27 — ИА Регнум. В нескольких районах Липецкой области, включая Липецк, ввели красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом 13 декабря сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Евгений Одиноков/РИА Новости Липецк

«Красный уровень угрозы атаки БПЛА. Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка, Липецкого МО, Лебедянского и Данковского районов», — написал он в своём Telegram-канале.

Артамонов добавил, что красный уровень угрозы дронов вводится в городе Ельце, а также в Елецком и Краснинском районах. В связи с этим глава области призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при атаке украинского дрона в Белгородском районе пострадал мирный житель. По его словам, мужчину с множественными осколочными ранениями головы и рук в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую республиканскую больницу.

В ночь на 12 декабря российские силы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над несколькими регионами России. Восемь из них были сбиты в небе над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией, ещё один — над Чечнёй.