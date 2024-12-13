Москва, 13 декабря, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Структура торговли между Россией и Китаем продолжает оптимизироваться. Об этом 13 декабря рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Анна Раткогло/РИА Новости

«Структура торговли продолжает оптимизироваться. Двусторонняя торговля в энергетическом секторе показывает стабильный рост, достигнуты значительные успехи в автомобильной и машинотехнической отраслях, а также в сельском хозяйстве и других областях», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам китайского посла, также динамично развитие наблюдается в сфере услуг, трансграничной электронной торговле и других новых направлениях взаимодействия двух стран. Чжан Ханьхуэй добавил, что в России популярны китайские смартфоны, телевизоры и холодильники, а в Китае — российская говядина, молочные продукты и другие продукты питания.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 4 декабря рассказал, что основной проблемой для развития торговых отношений России и Китая остаются трудности при проведении взаимных расчётов. При этом глава государства отметил, что товарооборот между странами почти на 90% обслуживается в юанях и рублях.

По данным главного таможенного управления КНР, российско-китайский товарооборот по итогам одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 222,77 млрд долларов. Китай за это время экспортировал в Россию товары на 104,195 млрд долларов (+4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), а российские поставки в КНР составили 118,578 млрд долларов (+0,4%)