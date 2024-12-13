Киев, 13 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Государственному департаменту США стоит подержать мобилизацию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), вместо 18-летних украинцев. Об этом 13 декабря заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум

«А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-ти летних, но не требует призвать <…> 30 тысяч СБУшников <…> и 10-ти тысячную шайку идиотов из ДБР [Государственное бюро расследований] и БЭБ [Бюро экономической безопасности]? Чем эти люди так важны для будущего Украины вместе со 100 тысячами ТЦК-шников?» — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, главе киевского режима Владимиру Зеленскому тоже нужно выступать за отправку на фронт слуг украинской власти.

«Или без них он [Зеленский] будут чувствовать себя одиноко и беззащитно?» — задался вопросом депутат рады, отметив, что к главе киевского режима также есть вопросы в связи с этим требованием Госдепа.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что в случае мобилизации 18-летних жителей Украины в ряды украинских формирований, США готовы предоставить всю необходимую помощь в их экипировке. При этом он добавил, что решение о составе своей армии должен принять Киев.

Агентство Associated Press 27 ноября написало, что Киеву предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине пора принимать важные решения по мобилизации. Он также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки личного состава ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 декабря заявила, что снижение мобилизационного возраста на Украине — это лишь вопрос времени. Дипломат отметила, что глава киевского режима заинтересован в продолжении боевых действий, потому что их завершение станет крахом его власти.