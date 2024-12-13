Техас, США, 13 декабря, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена из Браунсвилла в новый город Старбейс (оба находятся в штате Техас). Об этом написал основатель компании и предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейсе, штат Техас», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Комментарий Маска последовал в ответ на письмо SpaceX, отправленное местному судье для организации выборов для наделения статусом города площадки для строительства и космических запусков Starbase. На данной территории в настоящий момент проживают несколько сотен работников SpaceX.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря агентство Bloomberg признало Маска первым человеком в истории, чьё состояние превысило 400 млрд долларов. Отмечалось, что последним катализатором роста состояния Маска стала инсайдерская продажа акций принадлежащей ему космической компании SpaceX, после чего его богатство выросло сразу на 50 млрд долларов. Таким образом, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска достигло 439,2 млрд долларов.

Ранее SpaceX заявила, что количество запусков космического корабля Starship планируется увеличить до нескольких сотен в период президентства избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

19 октября Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Латробе в Пенсильвании рассказал, что был очень впечатлён, когда принадлежащей Маску компании SpaceX первой в мире удалось осуществить контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. По его словам, в разговоре с ним предприниматель заверил, что никто не способен сегодня повторить подобное, а SpaceX опережает мировую космическую отрасль на десять лет.