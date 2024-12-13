Новый, 1023-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован очередной атакой беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) ряда российских территорий. О том, что над Ростовской областью в ночь на 13 декабря девять беспилотников противника были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что вражеские дроны уничтожены в Новошахтинске, а также Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. Со ссылкой на оперативные службы Слюсарь уточнил: пострадавших и разрушений на земле нет.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Несколько раз за ночь опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской, Курской и Липецкой областях. А в Белгородской области возникала ракетная опасность. Также губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале информировал о гибели бойца самообороны в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов призывал граждан не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролётов.

«Это помогает противнику корректировать направление и точность», — пояснял он.

Тем временем непосредственно в зоне СВО военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Запад» продолжают проводить разминирование освобождённых территорий от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов ВСУ. Соответствующие видеокадры показало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935110" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Группы инженерной разведки проводят поиск неразорвавшихся боеприпасов ВСУ

Подробности — в трансляции ИА Регнум.