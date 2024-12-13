Бирмингем, Великобритания, 13 декабря, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек пострадало в результате обрушения аттракциона на ярмарке в английском Бирмингеме. Об этом 12 декабря сообщило британское издание The Telegraph.

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По данным британских СМИ, речь идёт о карусели с цепями, на которой в момент обрушения могли находиться люди. Пожарная служба графства Западный Мидлендс уточняет, что часть аттракциона упала на землю во время движения. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Территория вокруг одного из аттракционов на площади Сентенари оцеплена.

«Две женщины с травмами, которые не считаются серьёзными, были осмотрены сотрудниками скорой помощи и доставлены в больницу Мидлендского столичного университета», — уточняет издание.

Остальным 11 пострадавшим медпомощь оказали на месте. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения электричества. Инцидент произошел в парке Шевченко, люди застряли на высоте нескольких метров.

Колесо обозрения остановилось в немецком Узингене из-за сбоя в работе электросети. В результате посетители обесточенного аттракциона оказались запертыми в кабинках на высоте 38 м.