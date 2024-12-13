Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили девять беспилотников над Ростовской областью. Об этом утром 13 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

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«Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено 9 БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что вечером 12 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили 10 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Ростовской областями. Уточнялось, что шесть беспилотников перехвачены и уничтожены над Ростовской областью, ещё четыре — над Белгородской.

Перед этим Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в районе Новошахтинска. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке украинского беспилотника.